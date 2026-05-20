Почти каждый второй россиянин готов завести личного ИИ-агента

Согласно опросу ВТБ*, проведенному накануне конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), 46% россиян хотели бы иметь персонального ИИ-агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Еще 29% респондентов сомневаются в необходимости такого помощника, а 25% относятся к идее отрицательно.

Большинство опрошенных (87%) уже слышали о подобных технологиях, а 66% считают концепцию персонального ИИ-агента понятной или полностью понятной.

Цифровой помощник воспринимается прежде всего как инструмент продуктивности, а не развлечения. Главные сферы его применения, по мнению участников опроса, — помощь в рабочих задачах, обучение и развитие навыков, планирование дня, автоматизация бытовых дел (например, покупок), контроль привычек и рекомендации по здоровью.

Для создания эффективного персонального помощника необходимо предоставить ему большой объем личной информации. Респонденты в основном согласны открыть ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете (43%), геолокации (42%), медицинским данным (33%), биографии (27%), финансовой информации (26%), личным фото- и видеоархивам (19%), а также к личной переписке (15%). При этом 27% россиян не готовы делиться какой-либо информацией о себе. Регулярно обновлять свои данные согласны 41% опрошенных.

Основное опасение россиян связано с вероятностью утечки данных — этот риск отметили 72% участников опроса. Еще 54% боятся ошибок ИИ, 41% опасаются потери контроля над принимаемыми решениями, а 31% назвали своим страхом зависимость от технологий.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик считает, что в России уже сформировался запрос на персональных ИИ-агентов, и теперь рынок должен предложить качественные решения.

«Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество. Чем раньше вы начнете, тем точнее и полезнее будет цифровой помощник», – отметил Вадим Кулик.

*Исследование проводилось в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

