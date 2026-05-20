Подтвердить льготу на спорт теперь можно через QR-код и ID

Правительство упростило процедуру получения льготы.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок бесплатного предоставления физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности региона. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Документ расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение спортивных объектов, а также упрощает процедуру подтверждения льготного статуса.

Согласно новой версии документа, бесплатно заниматься физкультурой и оздоровительными программами на государственных спортивных объектах Орловской области могут: инвалиды, дети из малоимущих семей, члены многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В перечень включены также дети и супруги граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту, а также заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ.

Право на льготу имеют и несовершеннолетние дети и дети-инвалиды (в том числе старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия), а также дети до 23 лет, обучающиеся очно, – для семей военнослужащих и лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Особое внимание в документе уделяется участникам СВО и их семьям Отдельным блоком выделены категории граждан, связанные с участием в специальной военной операции.

Новой категорией льготников стали дети и супруги граждан, которые в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года заключили соглашения с Министерством обороны РФ и выполняли задачи в составе специальных подразделений в ходе СВО. Еще одно важное новшество заключается в том, что подтвердить льготу теперь можно через QR-код и цифровой ID, поскольку постановление правительства упрощает процедуру получения льготы.

В данном случае речь идет о подтверждении статуса многодетных семей при оформлении льготы. Теперь вместо бумажного удостоверения можно предъявить либо двухмерный штриховой код (QR-код, сформированный в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении), либо цифровой ID, сформированный с использованием программы «Цифровая платформа MAX», которая обеспечивает работу многофункционального сервиса обмена информацией.

Представление сведений с использованием цифрового ID приравнивается к предъявлению оригиналов документов. В постановлении правительства региона подчеркнуто, что учреждения не вправе требовать бумажные справки, если информация уже получена в электронном виде через цифровой ID. Добавим, что бесплатные физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются государственными учреждениями, подведомственными департаменту физической культуры и спорта Орловской области, на объектах спорта, находящихся в государственной собственности и переданных в оперативное управление.

Оказываются они в свободное от учебно-тренировочного процесса время. Льготники могут посещать занятия не реже четырех раз в месяц, продолжительность каждого занятия должна составлять не менее 45 минут. Для получения услуги необходимо обратиться в учреждение спорта с документами, удостоверяющими личность и подтверждающими льготный статус, а также с медицинской справкой о допуске к занятиям.

