Юноша из Орла обвинён в попытке реабилитировать нацизм

20.5.2026 | 11:24 Криминал, Новости

Также несовершеннолетнего орловцу вменяют публичное оправдание терроризма.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловцу 17 лет. Обвинения предъявлены, соответственно, по статьям УК 354.1, часть 2, пункт «в», и 205.2, часть 2. Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

По текущей версии, преступления произошли в 2025 году в апреле. Юноша неоднократно размещал в интернете публикации, которые оправдывали террористическую деятельность. Также одна публикация содержала положительную оценку нацизма. Материалы появлялись в одной из социальных сетей (в чате некоего канала). Ознакомиться с ними могли все желающие.

В настоящее время обвиняемый допрошен следователем. По делам назначен комплекс судебных экспертиз. Пока что юноша помещён под домашний арест.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

