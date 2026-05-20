Юноша из Орла обвинён в попытке реабилитировать нацизм

Также несовершеннолетнего орловцу вменяют публичное оправдание терроризма.

Орловцу 17 лет. Обвинения предъявлены, соответственно, по статьям УК 354.1, часть 2, пункт «в», и 205.2, часть 2. Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

По текущей версии, преступления произошли в 2025 году в апреле. Юноша неоднократно размещал в интернете публикации, которые оправдывали террористическую деятельность. Также одна публикация содержала положительную оценку нацизма. Материалы появлялись в одной из социальных сетей (в чате некоего канала). Ознакомиться с ними могли все желающие.

В настоящее время обвиняемый допрошен следователем. По делам назначен комплекс судебных экспертиз. Пока что юноша помещён под домашний арест.

