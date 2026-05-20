В Орле электровелосипедист врезался в дверь

20.5.2026 | 11:10 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне в 8 часов 25 минут на 1-й Курской у дома 29. Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

Электровелосипедом «Куго V3» управлял мужчина 1990 года рождения. Известно, что он ехал со стороны улицы Ливенской в сторону улицы Пушина. Транспорт передвигался по проезжей части — по правой стороне.

Препятствием на его пути стал автомобиль «Рено Логан». Водитель легковой машины, женщина 1992 года рождения, начала вылезать из салона и открыла дверь. В этот момент на дверь наехал электровелосипед.

В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

