Археологи дали добро на строительство Овсянниковской школы

В текущем году Орловский округ должен получить проектно-сметную документацию.

В апреле-мае 2026 года ООО «Региональный центр изучения историко-культурного наследия» (ООО «РЦИИКН») проведена археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ. Участок с кадастровым номером 57:25:0040408:3363 в городе Орле (на пересечении улиц Калинникова и Овсянниковской) был пройден в пешем порядке. Произведен визуальный осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов, который дал отрицательный результат. В ходе разведки было заложено четыре шурфа общей площадью 4 кв. м. Признаков культурного слоя, археологических предметов или иных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не обнаружено.

Эксперт пришел к выводу, что проведение земляных, строительных и хозяйственных работ на указанном участке возможно (положительное заключение). Вместе с тем, в случае обнаружения в ходе работ археологических объектов заказчик обязан незамедлительно приостановить работы и в трехдневный срок уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Напомним, площадь участка – 31 819 кв. м. На этом месте планируется строительство школы. Проектированием занимается ООО «Технология» (г. Ижевск). 4 августа 2025 года администрация Орловского муниципального округа заключила контракт. Его цена – 32,7 млн рублей (начальная была 39,1 млн рублей). На 2027-2028 годы запланировано реализация строительства объекта и ввод объекта в эксплуатацию, указано в прогнозе социально-экономического развития Орловского округа.

