Дорогу к кампусу украсят яблонями, названными в честь рождественского оленя

Заключен контракт на ремонт улицы Скворцова в Орле.

В открытом конкурсе победило ООО «Газ Ресурс» Компания единственной подала заявку на участие в закупке. Цена контракта – 54 572 002 рубля 52 копейки (при начальной 60,7 миллиона). Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 30 октября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Согласно проектной документации, капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Скворцова в Орле включает полное восстановление дорожной одежды, замену бортовых камней, ремонт систем водоотвода, устройство тротуаров, а также замену освещения, светофоров и дорожных знаков.

Протяженность участка ремонта – 594 метра. Предварительно комиссия зафиксировала дефекты: просадки, выбоины, ямочность, шелушение асфальтобетона, существующие бортовые камни разрушены либо отсутствуют, пешеходное ограждение в неудовлетворительном состоянии.

Помимо основной работы по демонтажу и укладке новых материалов, предусмотрено озеленение — посадка восьми лип и 80 яблонь «Рудольф». Декоративный сорт, выведен в Канаде. Назван в честь оленя Санта-Клауса — Рудольфа, который красным носом освещал путь упряжке.



