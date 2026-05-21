У экс-директора коммунального предприятия отсудили незаконные премии

Интересы муниципалитета представлял прокурор Свердловского района Орловской области.

Он обратился в суд с иском к бывшему директору МУП «Коммунальщик» Оксане Артемовой о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением.

Женщина, используя свое служебное положение, в период с 2020 по 2023 год издавала приказы о начислении себе доплат за расширенный объем работы и разовых премий без согласования с главным распорядителем бюджетных средств, в нарушение трудового договора, устава предприятия и положения об оплате труда. Общая сумма незаконно полученных средств составила 590 295 рублей.

Суд установил, что ответчица лично давала указания сотрудникам бухгалтерии начислять ей выплаты, после чего распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Приговором Свердловского районного суда от 4 декабря 2025 года Артемова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в крупном размере). Приговор вступил в законную силу. В качестве наказания женщина получила три года лишения свободы условно.

В судебном заседании помощник прокурора и представитель администрации Свердловского района поддержали исковые требования. Ответчица иск не признала, заявив о своей невиновности, однако размер ущерба не оспорила.

Иск удовлетворен в полном объеме. Суд решил взыскать с Артемовой в пользу муниципального образования Свердловский район 590 295 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”