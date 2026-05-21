Водитель, сбивший пешехода насмерть, приговорён к двум годам условно

Смертельное ДТП произошло в Орле на улице Раздольной.

Довольно удачно завершилось рассмотрение уголовного дела для местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Преступление было совершено в конце июля 2025 года.

Как следует из материалов уголовного дела, около 19 часов 30 минут подсудимый, управляя автомобилем «Лексус», двигался по ровному асфальтированному покрытию улицы Раздольной в Орле со стороны улицы Металлургов в направлении Московского шоссе. В нарушение Правил дорожного движения он развил скорость около 119,8 км/ч при разрешенной для населенных пунктов скорости 60 км/ч.

В какой-то момент на его полосе движения появился пешеход. Он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости водителя. Подсудимый, вместо того чтобы принять меры к снижению скорости вплоть до остановки, попытался объехать пешехода с правой стороны, с последующим экстренным торможением. Это привело к заносу автомобиля и наезду на человека.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы туловища и конечностей с развитием травматического шока, гемоторакса, гемоперитонеума и малокровия внутренних органов. Погибший получил множественные переломы ребер, грудного позвонка и конечностей, разрывы легкого и печени, кровоизлияния под оболочки спинного мозга.

Следствием и судом было установлено, что водитель нарушил несколько требований ПДД, в том числе: превысил установленное ограничение скорости в населенном пункте; не учел дорожную обстановку и не обеспечил постоянный контроль за движением; при возникновении опасности не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки. Кроме того, он не соблюдал требования дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки.

При этом у водителя имелась техническая возможность предотвратить наезд путем торможения, однако он выбрал опасный маневр объезда, посчитал суд. Но суд также учел тот факт, что сам погибший нарушил ПДД, так как переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Это обстоятельство послужило смягчающим для подсудимого. Рассмотрение дела прошло в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Ему также назначен испытательный срок на 2 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление. На это время ему запретили менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и обязали его один раз в месяц являться туда на регистрацию.

ИА “Орелград”