На Орловщине вместе со школами к интернету подключили дома

Однако доступ к сети пока имеют около 85 процентов домохозяйств.

Итоги работы по устранению цифрового неравенства обсудили участники выездного заседания комитета Орловского облсовета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям. Руководитель профильного департамента Андрей Артемов сообщил, что за пять лет услуги мобильной связи и мобильного интернета обеспечили в 190 населенных пунктах, где проживает более 42 тысяч человек. В 2025 году в строй введена 91 базовая станция, а в 2026 году запланировано строительство объектов связи еще в 39 малочисленных населенных пунктах.

Кроме того, с 2019 по 2021 год к интернету подключили 891 социально значимый объект, включая школы, библиотеки и фельдшерско-акушерские пункты, что позволило обеспечить высокоскоростным доступом более 2,5 тысячи домохозяйств. Председатель профильного комитета Владислав Числов уточнил, сколько населенных пунктов региона до сих пор не обеспечены мобильной связью и интернетом.

«Андрей Артемов пояснил, что из 450 малонаселенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек услуги уже получили 220 – именно за них проголосовали сами жители в рамках проекта устранения цифрового неравенства. Кроме того, все населенные пункты с населением от 100 до 1000 человек будут обеспечены доступом к связи до 2030 года», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета.

Работа по подключению домохозяйств к данной инфраструктуре будет продолжена. Об этом говорится и в «дорожной карте», которую ранее утвердил губернатор Андрей Клычков. В настоящее время на территории Орловской области работают 11 региональных и 12 федеральных операторов связи. К слову, обеспечение граждан интернетом является одной из национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, которые свои указом утвердил президент Владимир Путин.

В частности, указом установлен целевой показатель «Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году».

Прогнозный показатель «Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет» в Орловской области по итогам 2025 года, по предварительной оценке, составил 85,5 процента. Областные власти отмечают, что достижению указанного показателя способствует сеть, построенная в ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019-2021 годах. В его рамках к интернету подключали социально-значимые объекты. А в последующие три года к этой сети подключали и домохозяйства.

По результатам всероссийского голосования 2024 года, согласно данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, для Орловской области была установлена квота и определены 55 деревень, сел и поселков, в которых в течение 2025 года планировалось устранение «цифрового неравенства». Судя по отчету областных властей, в рамках квоты было успешно завершено строительство новых объектов связи. По итогам голосования 2025 года квота Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на строительство сооружений связи в текущем году составляет 39 населенных пунктов Орловской области.

ИА “Орелград”