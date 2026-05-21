В орловской школе нашли обезличенные продукты

Должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение выявили в Больше-Чернавской школе имени Алдошина. Она находится в Краснозоренском районе. Проверку проводили Россельхознадзор и прокуратура.

В пищеблоке школы в морозильной камере хранилось 3,2 килограмма мяса и рыбы с неизвестными данными. Дата изготовления и сроки хранения не были указаны. Отсутствовала маркировка. Кроме того, в камере не было независимого термометра.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Соответствующие материалы передали в Россельхознадзор. В итоге должностное лицо школы привлекли к административной ответственности (в виде предупреждения).

ИА «Орелград»