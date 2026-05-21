На Орловщине возьмут на контроль внесение избирателей в списки

Отвечать за это будут органы власти на местах.

Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации и учета избирателей на территории региона распорядилась Избирательная комиссия Орловской области. Как сообщила на встрече с губернатором Андреем Клычковым председатель облизбиркома Лилия Пиняева, в этом году регион ждет масштабная избирательная кампания, всего замещается 2002 мандата. Все 30 территориальных избирательных комиссий активно занимаются обучением членов участковых избирательных комиссий, у которых основное место работы, как правило, не связано с избирательным процессом.

«Технологическое оборудование готово: 229 избирательных участков из 672 будут оснащены видеонаблюдением, остальные участки будут обеспечены видеорегистраторами», – пояснили в пресс-службе губернатора. В связи с грядущей кампанией облизбирком заранее утвердил «Порядок передачи главой местной администрации городского округа, муниципального округа, муниципального района в Избирательную комиссию Орловской области сведений для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума».

Данные сведения в регистр будут вносить работники информационного центра обизбиркома, а именно системные администраторы комплексов средств автоматизации. Облизбирком поручил им направлять главам местных администраций информацию о выявленных в регистре избирателей некорректных сведениях о гражданах, повторяющихся записях, а также о гражданах, срок отбывания уголовного наказания которых истек более шести месяцев назад.

Согласно документу сведения об избирателях, а также об изменении административно-территориального, муниципального деления, наименовании муниципальных образований, административно-территориальных единиц, населенных пунктов, улиц, площадей и пр. для формирования регистра передаются главой местной администрации работнику информационного центра избиркома.

Передаваться они должны уполномоченному лицу в бумажном виде или на машиночитаемом носителе не реже одного раза в месяц, а за десять и менее дней до дня голосования – ежедневно. И данные сведения должны храниться в информационном центре не менее двух лет. Контроль правильности ввода сведений в базу данных избирателей возложен на глав местных администраций.

«Сверка сведений осуществляется на основании правового акта главы местной администрации, при этом в правовом акте должен указываться объем соответствующей выборки, – говорится в постановлении облизбиркома. – По результатам контроля правильности ввода сведений о гражданах Российской Федерации в базу данных Регистра избирателей, участников референдума оформляется соответствующий акт, копия которого незамедлительно направляется в Избирательную комиссию Орловской области».

ИА “Орелград”