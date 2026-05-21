Орловцы смогут стать библиотекарями на час и побегать с книгой

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина проведет две масштабные акции, приуроченные к Общероссийскому дню библиотек. Жителей и гостей региона ждут профориентационные испытания и интеллектуальный забег. Так, 26 мая библиотека станет площадкой проведения Всероссийской профориентационной акции «Единый день читательского и студенческого самоуправления «Сегодня я – библиотекарь».

Как пояснили организаторы, акция призвана разрушить стереотип о библиотекаре как о «серой мыши» в очках и с пучком волос, которая лишь выдает книги. Профессия библиотекаря сочетает в себе множество ролей – комплектатор, каталогизатор, библиограф, PR-менеджер, реставратор, мастер коммуникации и аналитик. Всего на несколько часов каждый желающий старше 14 лет сможет «примерить на себя» роль библиотекаря. Также организаторы подготовят уникальные фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя в образе библиотекаря.

А 27 мая, в Общероссийский день библиотек, «Бунинка» в очередной раз присоединится к ежегодной масштабной социокультурной акции «Бегущая книга – 2026». Мероприятие нацелено на популяризацию библиотек, привлечение и расширение читательской аудитории. Старт интеллектуального забега назначен на 12:00. Весенняя «Бегущая книга» приурочена к Году единства народов России.

Как говорят в «Бунинке», «книгобежцы» проверят знания жителей и гостей города Орла о народностях и этнических группах, населяющих просторы России, богатстве и самобытности их языка и культуры, а также о выдающихся представителях этих народов, внесших заметный вклад в развитие страны. Респонденты, правильно ответившие на вопросы, получат в награду интересную книгу и приглашение в библиотеку. Организаторы интеллектуального забега стартуют от областной библиотеки и направятся в скверы Бунина и Гуртьева, а также в Городской парк культуры и отдыха.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”