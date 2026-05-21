За неделю росгвардейцы изъяли у орловцев 11 единиц оружия

А житель Ливен добровольно сдал силовикам найденные ружьё и пистолет.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы за прошедшую неделю провели более 120 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия у граждан, изъяли 11 единиц оружия и аннулировали шесть лицензий. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области. По результатам проверочных мероприятий также было составлено пять протоколов об административном правонарушении.

Одновременно с этим было рассмотрено 218 ранее поданных заявлений. В результате физическим и юридическим лицам за неделю было выдано 156 оружейных лицензий и разрешений. Кроме того, за указанный период сотрудники приняли от граждан 171 заявление по вопросам предоставления государственных услуг.

Тем временем, орловцы продолжают сдавать оружие добровольно. Так, на днях в отделение лицензионно-разрешительной работы Ливенского района обратился местный житель 1960 года рождения. Он подал заявление о добровольно сдаче, но на возмездной основе, двух единиц незарегистрированного гражданского оружия. Силовикам он рассказал, что нашел их на чердаке дома своих умерших родителей, когда делал уборку. Примечательно, что объяснить происхождение оружия мужчина не смог, так как, с его слов, отец никогда не увлекался охотой.

Предварительный осмотр, проведенный сотрудниками лицензионно-разрешительной работы, показал, что ливенец обнаружил гладкоствольное ружье 16-го калибра и газовый револьвер 9-го калибра. Росгвардейцы поблагодарили его за сознательность. После проведения всех необходимых проверок ему будет выплачено денежное вознаграждение в соответствии с расценками, утвержденными постановлением правительства Орловской области.

В Росгвардии также напомнили, что сдача незарегистрированного оружия на возмездной основе освобождает от уголовной ответственности, способствует недопущению преступлений в данной сфере и помогает обеспечить безопасность граждан и правопорядок в обществе. Силовики призывают всех орловцев, у кого в доме хранится незарегистрированное оружие, добровольно сдать его в ближайшее отделение лицензионно-разрешительной работы. Это не только законно, но и безопасно для самого владельца и окружающих.

