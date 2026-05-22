Крупные банки продолжили снижать ипотечные ставки

В мае 2026 года российские банки совершили очередной этап снижения ставок по ипотеке, реагируя на изменения денежно-кредитной политики Центробанка и рост спроса. Коррекция составила от 0,5 до 2 процентных пунктов. Средневзвешенные ставки на новостройки впервые с июля 2024 года опустились ниже 20%, достигнув 19,93%.

По данным «ДОМ.РФ», к концу апреля средняя рыночная ставка на новостройки снизилась до 19,22%, а на вторичном рынке — до 18,84%. ВТБ дважды за неделю улучшил условия по рыночной и комбинированной ипотеке, а также снизил первоначальный взнос. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года ставки могут упасть до 16–17%.

Снижение ставок уже оживило рынок: в марте 2026 года банки выдали ипотечных кредитов на 230 млрд рублей — на 37% больше, чем в марте 2025 года. Основным драйвером стала рыночная ипотека, выдачи которой выросли на 326% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2026 году рыночные и льготные программы достигнут паритета.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин отметил, что смягчение условий повысит доступность именно вторичного жилья и стандартных квартир среднемассового сегмента.

Прогноз на 2026 год предполагает более 5 трлн рублей новых ипотечных кредитов. Возврат массового спроса ожидается при ставках около 12%, а снижение до 9–10% может произойти не ранее конца 2027 года.

