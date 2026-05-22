Во Мценске на торги выставлены места под рекламные конструкции

Годовые стартовые платежи составляют до 90 тысяч рублей.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил аукцион в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Мценска. Собственником объектов недвижимости, к которым присоединяются рекламные конструкции, является администрация города Мценска. Срок действия договоров составит 5 лет.

Это будет открытый аукцион в электронной форме. На торги выставлены два лота: щитовая рекламная конструкция «билборд» на улице Машиностроителей с начальной ценой 89,9 тысячи рублей и просто щитовая рекламная конструкция на улице Тургенева с начальной ценой 51,9 тысячи рублей. По каждому лоту установлен «шаг повышения». Схема размещения рекламных конструкций опубликована на официальном сайте администрации города Мценска.

Аукцион предоставляет предпринимателям и рекламным компаниям возможность приобрести права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в оживленных точках города Мценска. Отметим, что относительно невысокие стартовые цены могут быть увеличены в ходе торгов. Заявки от соискателей будут принимать по 18 июня, а сам аукцион состоится 24 июня 2026 года. Участникам необходимо заранее позаботиться о регистрации на электронной площадке и внесении задатка.

По данным областного правительства, по состоянию на 1 мая 2026 года на территории города Орла и Орловской области зарегистрировано 265 действующих разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В областном центре выдано 201 разрешение на размещение рекламных конструкций, еще 64 разрешения выдано во Мценске, Ливнах, Болхове, Кромах, Нарышкино и др. Среди владельцев конструкций имеются индивидуальные предприниматели и организации.

Самые распространенные типы конструкций – это билборды, сити-форматы в комплексе с остановочными павильонами, настенные панно, флагштоки, а также светодиодные экраны. Сроки действия разрешений варьируются от 2026 до 2035 года, многие из них продлены до 31 декабря 2034 года. Полный перечень с адресами размещения опубликован в официальном реестре, который можно найти на портале Орловской области.

