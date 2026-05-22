На Орловщине с виновника ДТП взыскали более 730 тысяч рублей

Деньги он должен заплатить за ремонт разбитого автомобиля.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел иск одного гражданина к другому о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Как пояснили в пресс-службе суда, дорожная авария произошла в середине сентября 2025 года на автомобильной дороге Орел – Тамбов. На 123-м километре столкнулись два автомобиля, и в результате столкновения автомобиль истца получил значительные механические повреждения.

По мотивам ДТП проводилась проверка. Виновным в происшествии был признан водитель, который в рамках судебного процесса выступил в качестве ответчика. Его виновность была подтверждена протоколом об административном правонарушении. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составила 663,6 тысячи рублей. А расходы на проведение самой экспертизы обошлись истцу еще в 20 тысяч рублей. С ответчика он хотел взыскать все эти деньги.

Несмотря на признанную вину, ответчик в добровольном порядке ущерб не возместил, что и послужило причиной обращения в суд. Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о взыскании материального ущерба с виновника ДТП, посчитав его непосредственным причинителем вреда. Кроме того, суд удовлетворил требования истца о взыскании судебных расходов в полном объеме.

На выходе для ответчика получилась довольно крупная сумма. Его обязали выплатить: 20 тысяч рублей расходов на проведение досудебной экспертизы по оценке ущерба, 35 тысяч рублей расходов на оказание юридической помощи и 18,2 тысячи рублей расходов по оплате государственной пошлины. С учетом суммы восстановительного ремонта разбитого в ДТП автомобиля общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, составила 736,8 тысячи рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”