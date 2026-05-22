В Ливнах рассказали, куда делись 1,8 миллиарда рублей

В городе прошли публичные слушания об исполнении бюджета.

Как сообщили в администрации Ливен, в зале заседаний мэрии прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2025 год. В мероприятии приняли участие депутаты городского и областного Советов, представители Контрольно-счетной палаты, администрации, общественных организаций и жители города. Отчет представила начальник финансового управления Нина Парахина.

Фактическое исполнение за 2025 год составило: по доходам – 1,73 миллиарда рублей, по расходам – 1,82 миллиарда рублей. Бюджет был исполнен с дефицитом в размере 98,9 миллиона рублей. По словам Нины Парахиной, собственные налоговые и неналоговые доходы составили 585,5 миллиона рублей, или 33,8 процента от всех доходов. Кроме того, Ливны в прошлом году безвозмездно получили из областного и федерального бюджетов 1,14 миллиарда рублей, что составило 66 процентов доходной части.

Нина Парахина подчеркнула, что расходы бюджета сохранили социальную направленность. Так, финансирование социальной сферы составило 1,25 миллиарда рублей, или 68,6 процента от общей суммы расходов. Только на сферу образования было потрачено 1,08 миллиарда рублей, или 59,2 процента всех расходов. Но стоит отметить, что это на 6,22 миллиона рублей меньше, чем было в 2024 году. На реализацию 21 муниципальной программы в 2025 году было направлено 1,52 миллиарда рублей, или 83,3 процента всех расходов бюджета. Программные расходы увеличились по сравнению с 2024 годом на 76,88 миллиона рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство за год было профинансировано на 222,59 миллиона рублей, национальная экономика – на 208,95 миллиона рублей, общегосударственные вопросы – на 143,05 миллиона рублей, культура – на 66,6 миллиона рублей, социальная политика – на 83,31 миллиона рублей, физическая культура и спорт – на 21,78 миллиона рублей.

Обслуживание муниципального долга в прошлом году Ливнам обошлось всего в 37,9 тысячи рублей. Кредиторская задолженность муниципального образования по состоянию на 1 января 2026 года составила 29,76 миллиона рублей, что на 24,91 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Дебиторская задолженность на ту же дату составила 883,2 тысячи рублей, в данном случае зафиксировано снижение на 17,66 миллиона рублей.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Ольга Синицина представила заключение, составленное по результатам внешней проверки годового отчета. Экспертиза показала, что отчет в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства. Вместе с тем в заключении КСП отмечены отдельные нарушения при составлении бюджетной отчетности, сокращение доходов по ряду налоговых и неналоговых источников, а также значительный рост кредиторской задолженности.

