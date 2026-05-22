Налоговики усилят контроль за взысканием долгов

Областная налоговая служба обсудила планы своей работы.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Орловской области под председательством руководителя ведомства Ирины Емельяновой прошло рабочее совещание. Участники обсудили прогнозы на второй квартал текущего года. Кроме того, Ирина Емельянова поставила перед коллективом задачу усилить работу по выявлению резервных источников пополнения бюджета. Одним из таких резервов может стать контроль за соблюдением валютного законодательства.

Как напомнили в пресс-службе УФНС России по Орловской области, российские компании и индивидуальные предприниматели не имеют права выплачивать заработную плату работникам-нерезидентам в наличной форме. Валютные операции должны производиться только в безналичной форме – через банковские счета в уполномоченных банках. Это правило распространяется и на мигрантов из стран – членов Евразийского союза (Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии), которым для работы в России не нужны разрешительные документы.

Еще одним способом пополнения бюджета является работа с задолженностью по налоговым платежам. Напомним, что с текущего года применяется новый внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц. Если ранее задолженность могла быть взыскана только на основании судебного приказа, то теперь налоговый орган вправе взыскивать долги двумя способами. Так, во внесудебном порядке задолженность может быть взыскана, если налогоплательщик не выразил возражений по сумме долга.

В этом случае налоговый орган просто направляет в банк поручение на списание средств со счетов гражданина. А судебный порядок теперь применяется, если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности. В пресс-службе УФНС уточнили, что при отсутствии у должника банковских счетов или недостаточности на них средств налоговый орган обращается в службу судебных приставов для взыскания долга за счет иного имущества. Впоследствии неуплата может привести к ограничению выезда за границу, аресту и реализации личного имущества.

К слову, новый порядок взыскания уже дает результаты. Так, по состоянию на 1 января 2026 года задолженность простых жителей Орловской области по имущественным налогам снизилась на 9,3 процента, или на 38 миллиона рублей. А по состоянию на 1 апреля 2026 года сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам снизилась еще на 53 миллиона рублей, или на 14,3 процента.

