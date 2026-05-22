Орловцев расселят из аварийного жилья по решениям судов

Программу переселения из аварийного жилья в Орле продлили на 2027 год.

Мэр города Орла Юрий Парахин своим постановлением утвердил изменения, внесенные в муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Напомним, в конце апреля 2026 года правительство Орловской области утвердило областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья на 2026-2027 годы. В связи с этим муниципальную программу, изначально рассчитанную на 2025-2026 годы, продлили до конца 2027 года.

В паспорте также обновили сроки ее исполнения и объемы финансирования. Так, общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 544,2 миллиона рублей. Финансирование складывается за счет трех источников: Фонд содействия реформированию ЖКХ, областной бюджет и бюджет города Орла. Судя по документу, в 2025 году уже было освоено 135,7 миллиона рублей. Финансирование на 2026 год запланировано в объеме 221,9 миллиона рублей, на 2027 год – 186,4 миллиона рублей.

Программа направлена на поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года. В ее рамках, кстати, планируется предоставить благоустроенное жилье по договорам социального найма году на основании 14 вступивших в законную силу решений судов. В том числе для одного дома, имеющего угрозу обрушения и признанного аварийным еще в 2017 году.

Также планируется произвести оплату по предъявленным исполнительным листам о выплате выкупной цены собственникам 119 жилых помещений в аварийных домах. Выплачивать деньги им будут в порядке очередности по мере предъявления исполнительных листов. Ожидается, что по итогам реализации программы будут переселены 195 человек, проживающие в аварийном жилищном фонде, и расселено 4121,73 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах.

Проблема аварийного жилья в Орле по-прежнему остается довольно острой. По официальным данным, в 2009-2025 годах в рамках совместной работы с Фондом ЖКХ был полностью ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Однако в городе есть дома, получившие этот статус позднее. И они тоже требуют расселения. Не говоря уже о том, что аварийные дома ухудшают внешний облик города и создают угрозу безопасности граждан.

