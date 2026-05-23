В Орле стартовал фотоконкурс «В объективе – молодежь!»

В Орле в соответствии с решением администрации города стартовал фотоконкурс «В объективе – молодежь!». Мероприятие направлено на поддержку творчески активной молодежи, популяризацию здорового образа жизни и укрепление общероссийской гражданской идентичности. Конкурс продлится по 26 июня 2026 года. Организатором выступает управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.

Принять участие в конкурсе могут студенты вузов и колледжей, школьники, а также все другие жители Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Участие строго индивидуальное, коллективные заявки не принимаются. Каждый автор может прислать на конкурс не более одной фотографии. Предусмотрено две номинации. Первая из них называется «Здоровый образ жизни».

В этой номинации принимаются снимки, на которых молодые люди занимаются спортом, ведут активный досуг, а также работы, пропагандирующие отказ от наркомании, курения и алкоголизма. Приветствуются как позитивные примеры, так и социальная антиреклама. Вторая номинация – «Единство народов России». Здесь от участников ждут фотографии, отражающие дружбу, взаимопомощь, совместный досуг или творчество представителей разных народов, проживающих в России, а также культурное многообразие и традиции страны в молодежной среде.

Чтобы подать заявку, надо до 17 июня 2026 года направить фотографию организаторам на электронную почту. Фотоработы должны быть качественными, без дат, временных меток, авторских плашек и рамок. Приветствуется краткий комментарий к снимку. Присланные материалы не рецензируются, но могут использоваться организатором для популяризации молодежной политики с обязательным указанием авторства.

Оценивать присланные фотоработы будет жюри, в состав которого вошли представители профильных управлений администрации города, координационного центра по формированию гражданской позиции молодежи, отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД и Орловского наркологического диспансера. Работы будут оцениваться по 5-балльной шкале по следующим критериям: соответствие цели конкурса, общее восприятие, художественный уровень, оригинальность идеи и содержание, техника и качество исполнения.

