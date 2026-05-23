Иностранные специалисты устроили потоп в ремонтируемой квартире

Заводской районный суд Орла рассмотрел иск жительницы города к компании «Стройкаремонт».

Женщина требовала защиты своих прав как потребителя, поскольку подрядчик выполнил ремонт ванной комнаты крайне некачественно, с грубейшими технологическими нарушениями. Договор от 27 января стоимостью 150 000 руб. предполагал завершение до 10 февраля 2026 года. Но этого не произошло.

«Работы велись вяло, разными людьми от подрядчика, которые плохо владели русским языком и с их слов не имели разрешения на работу в России. Все это вызывало беспокойство, я неоднократно звонила менеджеру и писала, мне говорили, что все будет хорошо», – пояснила женщина.

Вся поверхность помещения была испачкана остатками клея. Керамическая плитка положена поверх старого линолеума, что недопустимо технологически. Ванна не демонтировалась, и плитка выкладывалась вокруг ее ножек. Уровень пола оказался ниже дна, что создает угрозу затопления помещения.

Длительное отсутствие исправного санузла привело к значительным неудобствам и страданиям жильцов квартиры, в том числе двоих несовершеннолетних детей. Кроме того, во время ремонта подрядчик повредил трубопровод, из-за чего возникла протечка. Пришлось срочно вызывать другого мастера и платить ему за устранение аварии.

Представитель ООО «Стройкаремонт» в суд не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Никаких возражений или доказательств качественного выполнения работ не представил.

Суд решил расторгнуть договор на ремонтные-строительные работы, взыскав с компании уплаченные по договору деньги, расходы на устранение аварии, неустойку за просрочку работ, компенсацию морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Всего 294 870 руб.

