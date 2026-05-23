Во Мценском районе списали автомобили и оргтехнику на миллионы рублей

Районные власти отчитались о работе с муниципальным имуществом.

В 2025 году из Реестра муниципального имущества Мценского района были исключены: 20 объектов жилищного фонда площадью 707,3 квадратных метров балансовой стоимостью 10,772 миллиона рублей (в связи с приватизацией); 12 земельных участков общей площадью 3 075 896 квадратных метров (по договорам купли-продажи); нежилое здание с земельным участком, расположенное в деревне Мелынь (по договору купли-продажи); нежилое здание с земельным участком, расположенное в селе Спасское-Лутовиново (по договору купли-продажи).

Кроме того, с баланса было снято и списано девять транспортных средств на общую сумму 2,19 миллиона рублей (в связи с утилизацией), а также 36 единиц оборудования и оргтехники на общую сумму 1,748 миллиона рублей (списание в связи с износом). После внесения изменений в Реестре значится 5433 записи на 320 314 объектов общей балансовой стоимостью 1,151 миллиарда рублей, два пакета акций номинальной стоимостью 45,306 миллиона рублей, а также библиотечный фонд на 310 215 единиц. Такие данные в своем годовом отчете привело управление по муниципальному имуществу Мценского района.

В ведомстве подчеркнули, что за отчетный период времени количество записей в реестре муниципального имущества увеличилось на 53 единицы, а общая балансовая стоимость муниципального имущества увеличилась на 9,215 миллиона рублей. Ведь имущество не только списывали, но и добавляли в реестр. Так, за 2025 год в журнал учета была внесена 481 запись, в том числе: 228 записей о поступлении имущества на 9090 объектов общей стоимостью 69,757 миллиона рублей; 70 записей о внесении изменений в реестр, в том числе постановка на кадастровый учет жилых помещений.

В реестр в прошлом году были включены следующие объекты: 10 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот балансовой стоимостью 14,5 миллиона рублей и общей площадью 385,5 квадратных метров; семь земельных участков общей площадью 26 492 квадратных метров и кадастровой стоимостью 4,557 миллиона рублей; водопроводная сеть в деревне Анахино, артезианская скважина в поселке Гостево и шесть тепловых сетей.

Также в реестр было включено движимое имущество, а именно: 3879 единиц оборудования и оргтехники на общую сумму 6,652 миллиона рублей (это имущество было передано Мценскому району безвозмездно из казны Орловской области в соответствии с распоряжениями регионального правительства Орловской), измельчитель веток стоимостью 245 тысяч рублей и 5077 объектов библиотечного фонда.

