Вынесен приговор о смертельном ДТП на объездной города Орла

24.5.2026 | 10:00 Новости, Происшествия

«Мерседес» на скорости более 100 км/ч врезался в заглохший ВАЗ-21099.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, вынесен обвинительный приговор водителю, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. В результате аварии один пассажир погиб на месте, еще два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Действия подсудимого были квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла в вечернее время на объездной дороге города Орла, ведущей в сторону Белгорода. В судебном заседании было установлено, что подсудимый управлял автомобилем марки «Мерседес» и двигался с превышением скорости. Иномарка летела со скоростью более100 км/ч. Подъезжая к перекрестку с дорогой, ведущей к озеру «Светлая жизнь», на котором установлен светофор, водитель иномарки не справился с управлением.

По трагическому стечению обстоятельств в тот момент на светофоре стоял заглохший автомобиль ВАЗ-21099, который не смог сразу продолжить движение. «Мерседес» на полном ходу врезался в отечественную легковушку. Удар был такой силы, что один из пассажиров «девятки» скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель и второй пассажир были экстренно госпитализированы с множественными повреждениями.

В пресс-службе заводского райсуда подчеркнули, что в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим, а также компенсацию расходов на лечение. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил гражданину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания водитель лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда, отметили также в пресс-службе Заводского районного суда.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU