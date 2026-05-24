К ЕГЭ мошенники подготовили «нейросетевые шпаргалки» и фейковые сборы

24.5.2026 | 10:13 Новости, Образование

В преддверии экзаменов отмечен рост числа схем, нацеленных на выпускников и их родителей.

Злоумышленники используют стрессовое состояние и доверие к новым технологиям, предлагая «гарантированные» способы обойти систему или срочно решить «организационные» вопросы за деньги.

В соцсетях и мессенджерах выпускникам рассылают предложения перейти в «секретные ИИ-боты», якобы способные решать задачи в реальном времени, генерировать сочинения и передавать ответы через скрытый наушник. Специалисты ВТБ фиксируют, что выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями: перепродажа общедоступной информации, фиктивные услуги, которые блокируются после оплаты, или заражение устройств вредоносным ПО под видом «шпаргалки», ведущее к краже денег.

Атакам подвергаются и родители: в чатах появляются поддельные аккаунты «представителей школы» или «организаторов ЕГЭ», которые просят перевести деньги на спецбланки, пропуска или питание. После получения денег лже-организаторы исчезают.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ  Дмитрий Саранцев предупредил, что использование таких устройств — грубейшее нарушение правил сдачи ЕГЭ, влекущее аннулирование результатов.

«Сами предложения — классическая мошенническая схема, цель которой – кража денег. Важно помнить: все официальные процедуры, связанные с проведением ЕГЭ, бесплатны и регламентированы законом. Никаких платных «шпаргалок», ботов или допуслуг от имени школы или государства не существует», – подчеркнул Дмитрий Саранцев.

