Мужчину с наркотиками задержали на перегоне «Цон – Саханская»

Задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела на станции Орел задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Операция проходила на железнодорожном перегоне «Цон – Саханская» на основании ранее полученной оперативной информации, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Сообщается, что подозрительный гражданин был доставлен в дежурную часть линейного подразделения. При личном досмотре в кармане его поясной сумки транспортные полицейские обнаружили сверток из изоленты. Внутри находился прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза, проведенная специалистами ЭКЦ УТ МВД России по Центральному федеральному округу, показала, что изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Масса наркотика составила 0,47 грамма, что относится к значительному размеру. Примечательно, что задержанный отказался проходить предложенное ему медицинское освидетельствование. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).

Кроме того, отделением дознания линейного отдела МВД России на станции Орел в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). На данный момент в отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

ИА “Орелград”