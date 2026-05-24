Во Мценске фонари разделят по источникам финансирования

Власти города утвердили новый порядок оплаты уличного освещения.

Администрация города Мценска приняла постановление, которое устанавливает четкий порядок оплаты электроэнергии на уличное освещение. Документ подписала исполняющая обязанности главы города Светлана Климова. Как следует из преамбулы документа, новый порядок разработан для того, чтобы упорядочить расходы бюджета на электричество для фонарей, разграничив источники финансирования в зависимости от местоположения опор освещения.

Согласно документу, оплата за электроэнергию по уличному освещению производится из двух источников. Первый источник – это средства дорожного фонда города Мценска. Из него разрешено платить за освещение на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Сюда же относятся расходы на ремонт и содержание самих фонарей, расположенных вдоль таких дорог.

Второй источник – средства бюджета города, выделяемые в рамках проектов благоустройства. За счет этих средств платить будут за освещение на территориях, не относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Проще говоря, речь идет о наружном освещении дворов, внутриквартальных проездов, пешеходных зон и т.п. Для того чтобы правильно распределить расходы по разным источникам, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Мценска проведет количественный пересчет всех фонарей уличного освещения на дорогах общего пользования.

По итогам пересчета будет составлен перечень улиц с указанием количества фонарей, оплата за электроэнергию для которых идет из дорожного фонда. Этот перечень впоследствии утвердят отдельным постановлением администрации города. А разграничение потребленной электроэнергии по выставленному счету будет производиться по формуле, учитывающей процент фонарей дорожного фонда и общее число фонарей уличного освещения.

Новый порядок призван сделать прозрачнее расходование бюджетных средств на уличное освещение и исключить нецелевое использование денег дорожного фонда. К слову, по данным городской администрации, в прошедшем году на работы по замене традиционных уличных светильников на светодиодные во Мценске было потрачено 6,89 миллиона рублей. Эти работы финансировались из средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети.

ИА “Орелград”