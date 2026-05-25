Клычков снова поручил разобраться с навесами на стадионе Ленина

По словам главы Орловской области, запрос на конструкции есть с нескольких сторон.

Темы коснулись в ходе совещания 25 мая при обсуждении объектов капстроительства. На навесы запрос есть от спортсменов, от болельщиков, от жителей, отметил Андрей Клычков.

«В рамках наведения порядка на стадионе я прошу Елену Николаевну [главу депспорта] продолжить работу. Нам нужно, безусловно, оценить строительные возможности, конструкции, которые там стоят. Можно ли их использовать в дальнейшем, либо их придется демонтировать. И, конечно, уже ориентироваться на программу Минспорта. Прошу документально оформить наше видение перспектив развития стадиона и не останавливаться до решения этого вопроса».

О том, что домашнюю арену ФК «Орел» надо приводить в соответствие стандартам говорят уже не один год. в 2024 году о планах сделать навесы сообщал глава управления спорта Алексей Берестов [ныне замгубернатора]. Болельщикам «зелено-белых» и гостям везет, когда во время игр нет осадков, отмечал тогда чиновник.

