Орловские чиновники почтили память погибших в Старобельске

Заседание областного правительства началось с минуты молчания.

Участники почтили память погибших при вражеской атаке на Старобельский педагогический колледж в Луганской Народной Республике. О нападении стало известно в ночь на 22 мая. На данный момент известно о 21 погибшем и 65 пострадавших.

Губернатор Андрей Клычков от имени Орловской области выразил соболезнования родным и близким жертв, тем, кто получил ранения, а также руководству и всем жителям ЛНР.

«Было совершено очередное кровавое преступление… Нам с вами нужно ориентироваться на максимальное обеспечение безопасности наших жителей и на помощь нашей армии», – подчеркнул Клычков.

ИА «Орелград»