Орловским мотоциклистам напомнили о ночных опасностях

25.5.2026 | 11:47 Новости, Транспорт

С водителями двухколёсного транспорта провели профилактическую беседу.

Она состоялась в Хотынце. С местными мотоциклистами пообщались представители районного отделения Госавтоинспекции.

«Особое внимание уделялось вопросам безопасности при движении в ночное время», – отметили в ГАИ Орловской области.

Участникам движения напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и использовать защитную экипировку. Кроме того, представители инспекции подчеркнули – крайне важно включать фары и применять светоотражающие элементы. Всё это делает мотоциклиста значительно более заметным для других водителей и для пешеходов.

В финале беседы орловцам вручили памятки с соответствующей информацией.

