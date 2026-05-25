Орловским мотоциклистам напомнили о ночных опасностях

С водителями двухколёсного транспорта провели профилактическую беседу.
Она состоялась в Хотынце. С местными мотоциклистами пообщались представители районного отделения Госавтоинспекции.
«Особое внимание уделялось вопросам безопасности при движении в ночное время», – отметили в ГАИ Орловской области.
Участникам движения напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и использовать защитную экипировку. Кроме того, представители инспекции подчеркнули – крайне важно включать фары и применять светоотражающие элементы. Всё это делает мотоциклиста значительно более заметным для других водителей и для пешеходов.
В финале беседы орловцам вручили памятки с соответствующей информацией.
ИА «Орелград»