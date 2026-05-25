В Орле на ярмарке выходного дня выявили нарушения

25.5.2026 | 12:23 Закон и порядок, Новости

Проверки проводились на Комсомольской площади.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Это место используется для данного мероприятия уже много лет.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, наибольшее внимание уделили продукции животного происхождения. Оказалось, что в 10 точках продавали товар, который не проходил ветеринарную экспертизу. Соответствующие электронные документы на него не оформлялись.

При этом только одна из данных площадок оказалась зарегистрирована в интернет-системах Россельхознадзора.

Также на ярмарке выявили и фактические нарушения ветеринарных норм. Так, на некоторых торговых местах не оказалось холодильного оборудования. Несоблюдение температурного режима могло активизировать размножение опасных бактерий в мясе и молоке.

Всего в текущем году после проверок на таких ярмарках в Орле было объявлено около 40 предостережений о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»


