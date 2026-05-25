Территории школ Орла останутся без благоустройства из-за отзыва средств

Расторгнуто два муниципальных контракта.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» к ООО «БИН». Контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству территории лицея №32 имени И.М. Воробьева на сумму около 23,1 млн рублей был заключен 1 декабря 2025 года, срок завершения работ — 1 сентября 2026 года.

Однако уже 19 декабря 2025 года главный распорядитель бюджетных средств отозвал лимиты бюджетных обязательств. Финансирование полностью прекратилось. Заказчик предложил подрядчику расторгнуть контракт по соглашению сторон, но «БИН» отказался.

Суд признал отзыв лимитов существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), которое заказчик не мог предвидеть и преодолеть. Дальнейшее исполнение контракта без финансирования нарушило бы имущественные интересы обеих сторон.

Муниципальный контракт №127/25 от 1 декабря 2025 года расторгнут. Датой расторжения считается дата вступления решения в законную силу. С ООО «БИН» взыскана госпошлина в доход федерального бюджета в размере 50 000 рублей.

Аналогичное решение принято по контракту ООО «БИН» на выполнение комплексного благоустройства территории МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера. Несостоявшийся подрядчик также выплатит в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.

Отметим, в одно время в Орле капитально ремонтировались сразу три школы. После работ в здании заключали контракты на благоустройство прилегающих участков. У школы №15 порядок должно было наводить ООО «Авилон». По данным «Орелграда», благоустройство отменяется.

ИА “Орелград”