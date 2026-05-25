Клычков анонсировал строительство молодежного центра не за бюджетный счет

Чиновникам поручено найти для него место в Орле.

Заявление прозвучало на совещании в администрации региона 25 мая. По «Полету» подготовлена документация, отметил губернатор.

«Параллельно с этим договорились о том, что во взаимодействии с городом Орлом, заключили условную договоренность (пока не на бумаге) по возведению молодежного центра за счет внебюджетных средств. Я прошу соответствующие департаменты не затягивать и писать соглашение. Определиться по месту и приступать уже к строительству. Помимо этого, обсуждать с федеральным центром возведение масштабного центра молодежи, которого, к сожалению, у нас ни в городе, ни в области нет».

Напомним, реконструкцию «Полета» предварительно оценили в 1,15 миллиарда. Проект успешно прошел государственную экспертизу в начале 2026 года. Планируется трехэтажное здание с подземным уровнем, а также с парковой зоной и спортивной площадкой. О выделении средств на эти масштабные работы не сообщалось.

ИА “Орелград”