Более 130 тысяч тонн мяса произвели на Орловщине

В сельхозорганизациях области на 6,5 процента выросло производство мяса.

По итогам января-апреля 2026 года сельскохозяйственные организации Орловской области продемонстрировали положительную динамику по ряду ключевых показателей животноводства. В частности, объемы производства скота и птицы на убой, в живом весе, увеличились на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 131,4 тысячи тонн. Такие данные приводит Орелстат.

Как подсчитали статистики, объемы производства скота и птицы на убой выросли по всем основным видам: крупный рогатый скот – на 1,6 процента, свинина – на 7,4 процента, птица – на 4,6 процента. Кроме того, за четыре месяца текущего года было произведено 36,4 тысячи тонн молока, или 98,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний надой молока от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области составил2423 кг, что на 121 кгвыше показателя января-апреля 2025 года.

Интересно, что самый высокий средний надой зафиксирован во Мценском районе, хотя чаще всего лидерами поданному показателю являются животноводы Верховского района. Яиц за отчетный период времени в Орловской области было произведено 5,1 миллиона штук, что на 9,7 процента превзошло прошлогодний показатель. Согласно расчетам статистиков, в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки в этом году в среднем получено по 83 яйца, что на 12,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 мая 2026 года стадо крупного рогатого скота в сельхозорганизациях Орловской области насчитывало 121,4 тысячи голов, что на 6 процентов больше, чем было годом ранее. При этом поголовье коров сократилось до 29,2 тысячи голов, по сравнению с прошлым годом их стало меньше на 8,3 процента. Значительный рост демонстрирует свиноводство. Так, поголовье свиней увеличилось до 1,5 миллиона голов, или на 5,7 процента. Поголовье птицы осталось примерно на уровне прошлого года, оно составляет 1,868 миллиона голов. А вот численность овец сократилась до 2 тысяч голов, или на 31,4 процента по сравнению с прошлым годом.

ИА “Орелград”