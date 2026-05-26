Спасское-Лутовиново откроет летний сезон с Моцарта

В родовой усадьбе Тургенева прозвучит «Женитьба Фигаро».

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» обнародовал программу на летний сезон. Он будет открыт 30 мая, когда в рамках музейного фестиваля «Месяц в деревне» на открытой сцене в старинном усадебном парке прозвучит опера Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро» по знаменитой комедии Пьера-Огюстена Бомарше. Перед гостями выступит молодежный коллектив Оперной студии Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова (знаменитой «Ипполитовки»).

Спектакль будет представлен в рамках проекта «Большие гастроли», организованного Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Помимо гостей Спасского-Лутовинова, постановку увидят также жители Курска. Режиссером проекта выступает и.о. ректора института, заслуженный деятель искусств России, профессор Валерий Ворона.

Как пояснили в самом музее, особенностью постановки является то, что это новая трактовка классического шедевра. Создатели перенесли известный сюжет в наши дни и в молодежную среду, максимально приблизив его к современному зрителю. Комическая опера в двух действиях, полная забавных недоразумений и лирических признаний, в исполнении молодых артистов становится особенно близкой сегодняшней публике.

«Будущее российской культуры формируется в студенческой среде, – комментирует Валерий Ворона. – Проект «Большие гастроли» дает возможность представить общественности молодые таланты, и мы видим в этом залог наших дальнейших высоких достижений. Опера «Свадьба Фигаро» занимает особое место в оперном репертуаре и ставится практически во всех театрах мира. Наша постановка помогает приобщить новые поколения к шедеврам мировой классики».

В целом на лето музей-заповедник «Мпасское-Лутовиново» подготовил насыщенную программу. Так, 31 мая в усадьбе пройдет фольклорный праздник Троицы с участием театра «Веселая маска» Орловского института культуры. В июне состоится праздник российской словесности, приуроченный ко дню рождения Пушкина. В усадьбе пройдет Пушкинский диктант, мастер-класс «Языком Тургенева», конкурс чтецов и лекция директора Государственного музея истории русской литературы имени В.И. Даля Дмитрия Бака.

На 12 июня намечена программа «Родине поклонитесь» ко Дню России в рамках всероссийского проекта «Родиной горжусь». В последнюю субботу июня пройдет традиционный Всероссийский Тургеневский праздник с концертом «короля романса» Олега Погудина, музейными площадками, экскурсиями, мастер-классами и усадебным вареньем.

На 4-5 июля назначено проведение IV Театрального фестиваля «Время Т». Откроет программу театр Александра Калягина «Эт Сетера» с постановкой тургеневского «Завтрака у предводителя». Также зрителей ждут спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Белгородской области и эскизы участников Лаборатории (не)молодых драматургов «Отцы и дети». 18 июля состоится музыкально-литературное представление «Русские сезоны Полины Виардо» к 205-летию музы и возлюбленной писателя, а 8 августа – Тургеневский шахматный турнир с участием гроссмейстера.

На 22 августа намечен ставший традиционным Охотничий фестиваль «Записки охотника». В его программу включены выставки охотничьих трофеев, костюмированное дефиле с борзыми, реконструкция дворянской охоты и знакомство со спаниелями – собаками «гишпанской породы», так во времена Тургенева называли Муму.

