Капремонт улицы Комсомольской в Орле согласован

Археологи разрешили ремонт с сохранением культурного слоя.

Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Комсомольской в Орле. Работы планируются на участке от улицы Гостиной до улицы Красина. Экспертиза сочла, что они не нанесут ущерба выявленному объекту археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока».

Как следует из материалов государственной историко-культурной экспертизы, проект предусматривает капитальный ремонт участка улицы Комсомольской протяженностью1016 метров(четыре полосы движения, ширина полосы составляет3,75 метра). Планируемые работы включают в себя фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров с укладкой тротуарной плитки и тактильной плитки для маломобильных граждан.

Проектом предусмотрена замена бортовых камней, пешеходных ограждений, дорожных знаков и светофоров, наращивание горловин смотровых и дождеприемных колодцев, установка восьми новых автобусных павильонов, 59 опор освещения и 142 светильников, высадка деревьев, а именно липы и клена, укрепление прилегающей территории засевом трав. Перед началом ремонта участок обследовали археологи. Дело в том, что он частично расположен в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (XVI-XIX вв.).

Объект еще в 2018 году был поставлен на государственную охрану приказом областного профильного управления. Культурный слой в этой части города имеет мощность около трех метров. В ходе археологических исследований 2018 года здесь были выявлены остатки кирпичного подвала второй половины XIX века, фундамент, а также кладка из 23 медных монет 1868-1915 годов. В нижних горизонтах была обнаружена чернолощеная керамика XVI-XVII веков.

Согласно проведенным в сквере Маяковского и на 1-й Посадской улице в 2025-2026 годах археологическим исследованиям, верхняя часть культурного слоя на глубину 1,3-2,4 метраповреждена современным антропогенным воздействием, в том числе неоднократной планировкой поверхности, насыпным грунтом и строительным мусором. Но каких-либо важных археологических находок в этом слое не было обнаружено.

Как отмечается в документации, слой балласта, то есть насыпного грунта, в этой зоне достигает1,3 метра. Все работы по капитальному ремонту будут проводиться в границах ранее разработанного грунта и на глубину существующих покрытий, то есть, они не затронут неповрежденный культурный слой. К такому выводу пришла экспертиза, которая, впрочем, предписала ряд обязательных мер по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Так, обязательным требованием является проведение работ строго в границах землеотвода, письменное ознакомление подрядных организаций с информацией об ограничениях и соответствующий инструктаж персонала под роспись. Экспертиза подчеркнула, что обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия при реализации проекта возможно только при выполнении предусмотренных охранных мероприятий.

