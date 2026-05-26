Болховскую ЦБР возглавил психиатр

Ранее главврач сменился в Нарышкинской центральной районной больнице.

Напомним, Нарышкинскую ЦРБ возглавил молодой специалист Сергей Устинов. На протяжении двух последних лет он являлся исполняющим обязанности главного врача Болховской ЦРБ.

Его бывшую должность занял Юрий Заиграйкин, сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Известно, что новый глава Болховской ЦРБ также окончил Медицинский институт ОГУ имени Тургенева. По специальности Заиграйкин — психиатр и нарколог. Как отметили в департаменте, он работал на руководящих должностях региональной системы здравоохранения.

