Болховскую ЦБР возглавил психиатр

26.5.2026 | 13:20 Медицина, Новости

Ранее главврач сменился в Нарышкинской центральной районной больнице.

Юрий Заиграйкин и Сергей Устинов. Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Напомним, Нарышкинскую ЦРБ возглавил молодой специалист Сергей Устинов. На протяжении двух последних лет он являлся исполняющим обязанности главного врача Болховской ЦРБ.

Его бывшую должность занял Юрий Заиграйкин, сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Известно, что новый глава Болховской ЦРБ также окончил Медицинский институт ОГУ имени Тургенева. По специальности Заиграйкин — психиатр и нарколог. Как отметили в департаменте, он работал на руководящих должностях региональной системы здравоохранения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU