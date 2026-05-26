В Орловской области стартовал феромонный мониторинг

26.5.2026 | 13:27

Его ежегодно проводит Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В пресс-службе ведомства рассказали, что в этом году на Орловщине разместят 2345 ловушек. С их помощью выявляют насекомых, опасных для сельского хозяйства.

Первые данные ожидаются примерно через месяц. Пойманных насекомых отправят на экспертизу в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для точной идентификации.

Сейчас в Орловской области действуют карантинные фитосанитарные зоны по жукам-усачам различных видов (чёрный сосновый, большой и малый чёрные еловые) и по американской белой бабочке. Общая площадь зон составляет 166 833,11 гектара.

ИА «Орелград»


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

