В Орловской области стартовал феромонный мониторинг

Его ежегодно проводит Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в этом году на Орловщине разместят 2345 ловушек. С их помощью выявляют насекомых, опасных для сельского хозяйства.

Первые данные ожидаются примерно через месяц. Пойманных насекомых отправят на экспертизу в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для точной идентификации.

Сейчас в Орловской области действуют карантинные фитосанитарные зоны по жукам-усачам различных видов (чёрный сосновый, большой и малый чёрные еловые) и по американской белой бабочке. Общая площадь зон составляет 166 833,11 гектара.

