На Орловщине УК самовольно меняла тарифы

26.5.2026 | 15:53 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Её призвали к ответу через суд.

Восстановить права граждан помогла прокуратура.

В ведомство обратились жители Орловского муниципального округа. Прокуратура установила, что ООО «ВКХ Орловское» действительно изменило тарифы на содержание и ремонт жилья в одностороннем порядке. Собрание собственников не проводилось.

Ведомство возбудило административное дело. Ответственное должностное лицо оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск, обязывающий «ВКХ Орловское» пересчитать плату за соответствующие услуги. Результаты рассмотрения иска остаются на контроле органа надзора.

Ранее в отношении экс-главы ООО «ВКХ Орловское» возбудили дело о присвоении.

ИА «Орелград»


