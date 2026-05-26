На Орловщине запретили подкормку животных вокруг свиноводческих комплексов

Актуализированы требования по предотвращению гибели животных при производственных процессах.

Правительство Орловской области приняло постановление о внесении изменений в региональные требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

Тем самым областные правила приведены в соответствие с новыми федеральными требованиями, утвержденными постановлением правительства РФ от 31 мая 2025 года, которое пришло на смену устаревшему документу 1996 года. В обновленной редакции регионального документа требования стали обязательными для всех юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее речь шла только о юридических лицах и предпринимателях без образования юрлица.

Новый документ распространяется на следующие виды деятельности: промышленные и водохозяйственные производственные процессы; сельское и лесное хозяйство, лесная промышленность; места с открыто размещенным оборудованием; гидротехнические сооружения и водохранилища; места размещения сырья и побочных продуктов производства; пути автомобильного, железнодорожного и водного транспорта; эксплуатация трубопроводов; эксплуатация линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше; эксплуатация линий проводной связи.

Также областное правительство утвердило порядок информирования о гибели животных. Согласно ему юридические и физические лица обязаны информировать областную администрацию в лице Орелоблэконадзора о случаях гибели животных. Но сроки и способы такого информирования теперь определяются пунктом 5 федеральных требований. В приложении к постановлению по-прежнему содержится перечень запрещенных действий, направленных на предотвращение гибели животных.

Так, в Орловской области запрещено: ведение механизированной уборки и сенокошения вкруговую от края к центру (работы необходимо начинать со стороны, противоположной лесной опушке); хранение удобрений, ядохимикатов, ГСМ и протравленного зерна на открытых площадках (хранить их можно только на бетонированных площадках или в емкостях); оставление отравленных приманок на поверхности снега или почвы; вывоз туш павших животных в не отведенные для этого места; посев кукурузы и подсолнечника ближе1 кмот свиноводческих предприятий.

Также запрещены: подкормка животных ближе1 кмвокруг свиноводческих комплексов; огораживание территорий без создания проходов для животных; оставление колодцев, ям, подвалов и других углублений открытыми; оставление остатков проводов при прокладке и эксплуатации линий связи и электропередачи; производство опиловки и спил деревьев при наличии на них жилых гнезд птиц и убежищ животных. В обновленном документе подчеркнуто, что юридические и физические лица, виновные в нарушении требований, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ИА “Орелград”