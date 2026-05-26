Орловские студенты нашли останки 13 воинов Красной Армии

Поисковый отряд «Ермолов» подвел итоги весенней «Вахты Памяти»

Студенты поискового отряда «Ермолов» приняли участие в экспедиции Военно-исторического поискового клуба «Дороги войны» на территории Багриновского сельского поселения Болховского района. Экспедиция проводилась в рамках весеннего этапа «Вахты Памяти», сообщили в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева. В ходе работ было обследовано более 20 объектов на местности, в том числе подвалы, огневые точки, воронки от разрывов снарядов и авиабомб различного диаметра.

Значительное время было посвящено приборному поиску по площадям, что принесло положительные результаты, отмечают также в ОГУ. Так, поисковики обнаружили останки 13 воинов Красной Армии. Из них шестеро бойцов были найдены на пахотном поле вблизи села Городище. Останки еще семерых бойцов были подняты из засыпанного погреба в деревне Сивкова. Останки 12 воинов были торжественно преданы земле на Кривцовском мемориале.

В той же деревне Сивкова поисковики нашли два пенала уставных медальонов образца 1941 года. Сообщается, что один из них, увы, оказался пустым. Но во втором пенале была найдена «записка нестандартного типа», выполненная химическим карандашом или чернилами. Она направлена в Экспертно-криминалистический центр МВД России по Орловской области, где эксперты постараются восстановить стертую со временем запись.

Кроме того, поисковики 30 единиц взрывоопасных предметов, которые они передали сотрудникам Главного управления МЧС России по Орловской области. В ОГУ добавили, что работа в полевых условиях, непосредственное участие в поиске и поднятии останков воинов формирует у студентов чувство глубокого уважения к подвигу предков, развивает гражданскую ответственность и укрепляет связь поколений.

Напомним, что в преддверии Дня Победы на Кривцовском мемориале в Болховском районе состоялось торжественное перезахоронение останков 121 бойца Красной Армии. Они были обнаружены в рамках «Вахты Памяти» в районе Кривцовских высот. Как сообщала пресс-служба губернатора, имена троих бойцов удалось установить: гвардии младший сержант Кутенков Виктор Иванович, сержант Блохин Алексей Семенович и боец Дмитриев Геннадий Николаевич. Последнего по решению родственников похоронили на малой родин, в городе Костроме.

