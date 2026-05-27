Лучших земских почтальонов России поздравили в Москве

В Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026», организованного партией «Единая Россия» совместно с Почтой России.

Торжественное мероприятие прошло в Национальном центре «Россия». Почтальоны представили свои регионы от Калининградской области до Приморского края и приняли участие в финальных испытаниях.

В этом году звание «Лучшего земского почтальона России – 2026» и денежный приз в размере 250 000 рублей присудили Ольге Калмыковой из Ставропольского края.

По результатам голосования на официальной странице Почты России «Народным почтальоном» и обладателем приза в размере 150 000 рублей объявлена Татьяна Паллина из Волгоградской области. Всего проголосовало около 83 000 человек, победительницу выбрали более 20% из них.

Кроме того, были объявлены победители в следующих специальных номинациях.

Номинация «Сохраняя село»: Анна Кульнева, Тульская область.

Номинация «Почта и родительский подвиг»: Вера Чуева, Белгородская область.

Номинация «Преданность делу»: Светлана Саркисян, Калининградская область.

Номинация «Будущее почты»: Мария Секлецова, Пермский край.

Номинация «Почтовый герой»: Анна Ротань, Донецкая Народная Республика.

«Почтальон — профессия как будто рядовая, у всех на слуху, но одновременно незаменимая и подчас героическая. Почтовое дело — настоящее служение. Работа почтальона — как труд медика или военного, она требует не только высоких профессиональных, но и личностных качеств. Твёрдость характера, обязательность, ответственность и, больше всего, любовь к людям, которые верят и ждут писем, посылок, выплат, газет и продуктов. Конкурс — замечательная возможность показать нашим почтальонам, как мы уважаем и ценим их, а также выразить нашу огромную благодарность», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

«Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населённых пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с «большой землёй» — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь ещё и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несёте на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы всё задуманное получалось», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В конкурсе принимают участие почтальоны с опытом работы от одного года, трудящиеся в населённых пунктах с числом жителей до 50 000 человек. Всего на конкурс поступило более 3 000 заявок, что говорит о высоком интересе к профессии и значимости роли почтальона в сельской местности.

Конкурс «Земский почтальон» впервые прошёл в 2025 г. Он организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России и федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.

