В райцентре Орловщины завершён капремонт на водопроводе

27.5.2026 | 14:05 ЖКХ, Новости

В Колпне привели в порядок участки сети.

Фото: Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Работы проводились на двух участках водопровода. Один из них находится между улицей Карла Маркса и переулком 1-м Октябрьским. Второй – между переулком 1-м Октябрьским и артезианской скважиной.

Всего в порядок привели 1 километр и 40 метров ветхих сетей водоснабжения. Были установлены 19 новых колодцев, а также один пожарный гидрант. Всё это позволит обеспечить качественную воду и хороший напор около 250 местным жителям.

Работы выполняло ООО «Альтаир» – в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их стоимость составила около 8,2 миллионов рублей. 5,2 из них поступили из федерального бюджета.

Информацию сообщили в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

ИА «Орелград»


