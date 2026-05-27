В райцентре Орловщины завершён капремонт на водопроводе

В Колпне привели в порядок участки сети.

Работы проводились на двух участках водопровода. Один из них находится между улицей Карла Маркса и переулком 1-м Октябрьским. Второй – между переулком 1-м Октябрьским и артезианской скважиной.

Всего в порядок привели 1 километр и 40 метров ветхих сетей водоснабжения. Были установлены 19 новых колодцев, а также один пожарный гидрант. Всё это позволит обеспечить качественную воду и хороший напор около 250 местным жителям.

Работы выполняло ООО «Альтаир» – в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их стоимость составила около 8,2 миллионов рублей. 5,2 из них поступили из федерального бюджета.

Информацию сообщили в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

