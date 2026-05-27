Орловца оштрафовали за поливание соседки из шланга

Железнодорожный районный суд Орла частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда.

Между соседями произошли два инцидента. Мужчина, перевесившись через двухметровый кирпичный забор и используя шланг с насадкой, направил струю холодной воды в лицо женщины, а также облил ее собаку. Для этого гражданин предварительно установил со своей стороны забора лестницу, чтобы лучше видеть соседку, когда она проходит по двору.

В результате умышленных действий женщина испытала физическую боль в области глаз от удара сильной струи воды, головокружение, временную потерю ориентации в пространстве, сильный испуг, чувство унижения, а также стресс и эмоциональное потрясение.

В возбуждении дела об административном правонарушении в отношении мужчины было отказано за отсутствием состава правонарушения. Женщина обратилась в суд с требованием возмещения морального вреда.

Ответчик не отрицал факт обливания водой, однако настаивал, что сделал это случайно и не имел умысла на причинение вреда. Суд, изучив материалы дела, в том числе фотографии с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как мужчина, перевесившись через забор, целенаправленно обливает водой из шланга проходящую женщину, пришел к выводу, что факт причинения истице физических и нравственных страданий доказан.

«Позиция же ФИО относительно того, что он мыл окна своего дома, а ФИО специально подставлялась под струю воды, является несостоятельной и опровергается материалами дела».

Учитывая характер и степень причиненных страданий, конкретные обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, суд решил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей, а также 3000 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

