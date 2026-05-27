В Орле со стоматологии взыскали 250 тысяч рублей за врачебную ошибку

27.5.2026 | 7:04 Закон и порядок, Новости

Суд частично удовлетворил иск пациентки к ООО «Эстедент+».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Женщина обратилась в стоматологическую клинику для лечения зуба. Врач при проведении медикаментозной обработки корневого канала допустила выход раствора гипохлорита натрия за пределы верхушки корня — так называемую «гипохлоритную аварию». У пациентки начался отек тканей лица. Несмотря на промывание и назначенную терапию, состояние ухудшалось. Женщина была направлена в Орловскую областную клиническую больницу. Ее госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Женщина решила защитить свои права как потребителя в суде. Для выяснения причинно-следственной связи была назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что при оказании медицинской помощи был допущен недостаток, что привело к отеку и последующему лечению пациентки в стационаре.

Железнодорожный районный суд признал, что истице были причинены физические и нравственные страдания, однако с компенсацией в размере миллиона рублей не согласился. С ООО «Эстедент+» в пользу бывшей пациентки взысканы  стоимость некачественной услуги, расходы на последующее лечение и транспорт, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, расходы на представителя. Общая сумма составила 249 606 рублей.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”


