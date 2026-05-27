Орловской прокуратуре не понравилась полоса отвода железной дороги

27.5.2026 | 8:10 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Ведомство понудило убрать мусор и шпалы в районе станции Стальной конь.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Орловская транспортная прокуратура провела проверку в пассажирском вагонном депо Орловской дистанции пути ОАО «РЖД» и выявила нарушения природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории земельного участка полосы отвода железной дороги в районе станции Стальной конь складировались бытовые отходы, шпалы и порубочные материалы. И эти нарушения требований закона создавали угрозу окружающей среде.

По итогам проверки прокуратура внесла начальнику Орловской дистанции пути представление об устранении выявленных нарушений закона. В результате рассмотрения представления территория была приведена в надлежащее состояние, то есть мусор был убран, полоса очищена от отходов. Виновные должностные лица понесли дисциплинарную ответственность, но этим дело не ограничилось.

Кроме того, по постановлениям прокурора нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Им назначены штрафы, сообщила Орловская транспортная прокуратура, не уточнив размер наложенных финансовых санкций.

ИА “Орелград”


