«Спецавтобазу» заставляют ремонтировать дорогу и остановку в Советском районе Орла

27.5.2026 | 7:27 ЖКХ, Новости

С иском об обязании совершить действия обратилась прокуратура.

Фото: vk.com/nf_orel

Надзорный орган провел проверку соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети. Выяснилось, что участок по улице Куйбышева имеет дефекты в виде выбоин, что является прямым нарушением пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017. Согласно стандарту, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более.  Устранение ям  должно производиться в срок не более 12 суток.

Кроме того, в ненадлежащем состоянии находится конечная остановка троллейбусов на улице Максима Горького. Там зафиксированы разрушенные порожки посадочной площадки, сколы плитки, трещины и разрастание растительности.

Ранее прокуратура уже вносила представления в адрес МБУ «Спецавтобаза» об устранении нарушений. Учреждение сообщало, что ремонтные работы включены в план в порядке очередности и при наличии финансирования. Повторный выездной осмотр, проведённый прокуратурой с привлечением представителей администрации города, подтвердил, что нарушения сохраняются.

Железнодорожный районный суд установил, что именно МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке» является лицом, ответственным за содержание автомобильных дорог местного значения. Бездействие учреждения нарушает права неопределённого круга лиц — участников дорожного движения, создаёт угрозу причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу.

Суд обязал «Спецавтобазу» провести работы в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Мотивированное решение изготовлено 13 мая 2026 года.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

