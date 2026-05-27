«Спецавтобазу» заставляют ремонтировать дорогу и остановку в Советском районе Орла

С иском об обязании совершить действия обратилась прокуратура.

Надзорный орган провел проверку соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети. Выяснилось, что участок по улице Куйбышева имеет дефекты в виде выбоин, что является прямым нарушением пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017. Согласно стандарту, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более. Устранение ям должно производиться в срок не более 12 суток.

Кроме того, в ненадлежащем состоянии находится конечная остановка троллейбусов на улице Максима Горького. Там зафиксированы разрушенные порожки посадочной площадки, сколы плитки, трещины и разрастание растительности.

Ранее прокуратура уже вносила представления в адрес МБУ «Спецавтобаза» об устранении нарушений. Учреждение сообщало, что ремонтные работы включены в план в порядке очередности и при наличии финансирования. Повторный выездной осмотр, проведённый прокуратурой с привлечением представителей администрации города, подтвердил, что нарушения сохраняются.

Железнодорожный районный суд установил, что именно МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке» является лицом, ответственным за содержание автомобильных дорог местного значения. Бездействие учреждения нарушает права неопределённого круга лиц — участников дорожного движения, создаёт угрозу причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу.

Суд обязал «Спецавтобазу» провести работы в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Мотивированное решение изготовлено 13 мая 2026 года.

