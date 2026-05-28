Бастрыкин потребовал доклад по аварийному орловскому мосту

К главе СКР России обратились жители Орловской области.

В социальных сетях жители трех сел Должанского района пожаловались, что два года не могут добиться ремонта частично обрушившегося моста на автомобильной дороге к райцентру. Прекратили ходить школьные автобусы, сообщение с главным городом муниципалитета фактически заблокировано.

По нарушению прав на инфраструктуру уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Александру Полшакову представить срочный доклад о ходе расследования и о том, что сделано по жалобам жителей.

