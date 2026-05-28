Отчаявшийся орловец «взорвал» мэрию

28.5.2026 | 8:45 Закон и порядок, Новости

Житель Орла стал фигурантам дела о ложном сообщении о готовящемся  теракте.

ИА “Орелград”

Мужчина позвонил в УФСБ и заявил о грядущем взрыве мэрии. Он действовал из отчаяния из-за проблем с компенсацией за ветхое жилье.

На проверку сообщения выезжала полиция и кинологи, но взрывчатку не нашли. Силы и средства были отвлечены на ложный вызов, чем причинен материальный ущерб.

Мужчина в судебном заседании вину признал, заявил, что «пришел в себя» и сожалеет о содеянном.

Железнодорожный районный суд признал орловца виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ и назначил штраф в 700 тысяч рублей с рассрочкой на пять лет (ежемесячно по 11 666 руб.). Приговор пока не вступил в силу, уточнили в пресс-службе.

