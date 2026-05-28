Дефицит кадров можно преодолеть за счет интенсификации

При многолетней нехватке кадров в РФ выиграет ставка на рост через технологии, а не за счет миграции.

Таким мнением поделился первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума. Дефицит трудовых ресурсов останется «новой нормой» для российской экономики на долгие годы. Миграция, по его мнению, способна компенсировать эту проблему лишь незначительно.

«Экономика России еще долгие годы будет жить в ситуации нехватки трудовых ресурсов. Главный рецепт, на мой взгляд, — интенсификация в отстающих областях — цифровизация, платформизация экономики, использование технологий искусственного интеллекта и роботизация, переток ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более высокопроизводительные», — отметил Пьянов.

Отдельный риск — «эффект гистерезиса»: если экономика слишком долго (более года) будет простаивать ниже своего потенциала из-за жесткой ДКП, она может «привыкнуть» к этому низкому уровню и разучиться расти быстрее. Поэтому, предупредил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, период ограничений не должен затягиваться.

