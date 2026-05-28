В Орле врачи удалили из глаза паразита, который попал туда после укуса комара

О случае из практики рассказали в БСМП им.Н.А.Семашко.

Жительница региона обратилась в офтальмологическое отделение с жалобами на зуд, покраснение и ощущение инородного тела в глазу. При осмотре медики обнаружили личинку нематоды рода Dirofilaria. Паразита удалили под местной анестезией.

Как пояснили врачи, это глазная форма дирофиляриоза — заболевания, которое переносят комары. Женщина проживает в болотистой местности, где риск заражения выше. К счастью, для человека такие паразиты нехарактерны и встречаются редко: основной их хозяин — животные, уточнили в больнице.

